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Трамп хочет уволить министра обороны Марка Эспера, - СМИ

Президент США Дональд Трамп

 REUTERS

Главой Пентагона хотят назначить министра по делам ветеранов Роберта Уилки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стремится к отставке действующего министра обороны Марка Эспера. Об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме передает NBC News.

Согласно сообщению, Дональд Трамп уже давно недоволен министром обороны Марком Еспером, поэтому представители Белого дома поговорили с министром по делам ветеранов Робертом Уилки относительно возглавления им Пентагона, если Трамп решит уволить Эспера. 

Отмечается, что американский лидер непосредственно обсудил это предложение с Уилки в прошлом месяце. 

С Уилки также было обсуждено предложение назначить его и. о. министра обороны США, что даст Трампу гибкость в увольнении Эспера немедленно после выборов или даже до них.

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Ранее сообщалось, что аналитики одного из крупнейших банковских холдингов Соединенных Штатов Америки JPMorgan Chase & Co считают, что шансы действующего главы страны Дональда Трампа победить на президентских выборах увелииваются.

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