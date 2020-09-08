Трамп хочет уволить министра обороны Марка Эспера, - СМИ

Главой Пентагона хотят назначить министра по делам ветеранов Роберта Уилки

Согласно сообщению, Дональд Трамп уже давно недоволен министром обороны Марком Еспером, поэтому представители Белого дома поговорили с министром по делам ветеранов Робертом Уилки относительно возглавления им Пентагона, если Трамп решит уволить Эспера.

Отмечается, что американский лидер непосредственно обсудил это предложение с Уилки в прошлом месяце.

С Уилки также было обсуждено предложение назначить его и. о. министра обороны США, что даст Трампу гибкость в увольнении Эспера немедленно после выборов или даже до них.

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Ранее сообщалось, что аналитики одного из крупнейших банковских холдингов Соединенных Штатов Америки JPMorgan Chase & Co считают, что шансы действующего главы страны Дональда Трампа победить на президентских выборах увелииваются.