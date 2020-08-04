Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента США

Президент США Дональд Трамп The New York Times

Минздрав США планировал организовать широкий доступ к вакцине уже в октябре, но перенес на конец года

Разработчики вакцины от коронавируса COVID-19 считают, что в процесс в ближайшее время вмешается политика, поскольку нынешний президент США Дональд Трамп хочет получить вакцину до выборов, которые запланированы на 3 ноября. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению, Министерство здравоохранения и социальных служб США планировало организовать широкий доступ к вакцине уже в октябре 2020 года.

"Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются со стремлением президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре", - отметило издание.

Однако сроки перенесли на конец этого года, в результате чего, Дональд Трамп все-таки может начать давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, и попытается дать по крайней мере ограниченное разрешение на выпуск вакцины до президентских выборов.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп призвал отсрочить проведение выборов президента. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.

Впоследствии Дональд Трамп передумал переносить президентские выборы в стране на фоне коронавируса.