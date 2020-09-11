Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Израилем и Бахрейном

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

По словам Трампа, достижение договоренностей о мире - это "исторический прорыв"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль и Королевство Бахрейн согласились подписать мирное соглашение. Бахрейн стал второй за последний месяц страной, заключившей мир с Израилем. Об этом американский лидер написал в Twitter.

По словам Трампа, достижение договоренностей о мире - это "исторический прорыв".

В совместном заявлении США, Израиля и Бахрейна говорится о том, что стороны продолжат свои усилия в направлении установления отношений между странами, чтобы достичь справедливого, всестороннего и долгосрочного решения израильско-палестинского конфликта.

Лидер Бахрейна принял приглашение Трампа присоединиться к Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам на церемонии подписания мирного соглашения 15 сентября в Белом доме. Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф Аль Заяни подпишут декларацию о мире.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты согласовали условия и договорились о подписании мирного соглашения.