Трамп анонсировал план по снятию ограничений из-за COVID-19

Дональд Трамп AP Photo

В ближайшие дни Белый Дом объяснит соответствующий план всем губернаторам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявил, что его администрация завершает разработку плана по снятию ограничений, введенных в США из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом он сказал на брифинге в Белом Доме.

По словам американского лидера, в ближайшие дни Белый Дом объяснит губернаторам, как безопасно открывать штаты.

"Я много обсуждал это с моей командой и ведущими экспертами. Мы очень близки к завершению (разработки, - ред.) плана по открытию страны. Надеюсь, раньше запланированного. Скоро мы оформим новые и очень важные рекомендации губернаторам с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты. Страна откроется, и откроется с успехом. В ближайшие дни мы объясним, что и как будет", - рассказал Дональд Трамп.

Он добавил, что именно президент страны решает вопрос снятия карантина.

"Полномочия президента в этом вопросе тотальные. Президент заказывает музыку", - отметил глава американского государства.

За последние данным Центра Джона Хопкинса, в США коронавирусом заболели 582 580 человек, из которых 23 622 пациента умерли, а 44 261 человек выздоровел.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия сразу в 50 штатах - это впервые, когда подобный режим объявляют на всей территории.