Toyota начнет производить медицинские маски на 3D-принтере

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Компания предоставит свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска аппаратов ИВЛ

Японская компания Toyota начнет производить еженедельно 500-600 защитных медицинских масок на 3D-принтере. Об этом пишет CNN.

"Toyota сделает все возможное, чтобы содействовать усилиям на передовой лечения и ограничить дальнейшее распространение COVID-19, что стало наибольшим приоритетом для общества", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что подавляющее большинство масок будет производиться на заводах в Японии. Вместе с тем Toyota использует свою цепь поставок для распределения термометров и других защитных средств по нужадающимся странам.

Также компания предоставит свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска аппаратов ИВЛ.

Отмечается, что компания рассматривает возможность использовать свои транспортные средства для перевозки людей из их домов в медицинские учреждения или карантинные центры, чтобы уменьшить количество потенциально инфицированных людей в общественном транспорте или в такси.

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Напомним, ранее компания Lamborghini начала производить медицинские маски.