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Тошнота, боль и онемение: Британские ученые назвали симптомы постковидного синдрома

Фото из открытых источников

Также коронавирус опасен для сердечно-сосудистой системы

После выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19 могут появиться симптомы так называемого постковидного синдрома, среди которых есть тошнота, боль и онемение. Об этом сообщили ученые Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании.

Отмечается, что в список симптомов постковидного синдрома включаются усталость, повышенная температура тела, нарушение сна, головная боль, а также онемение конечностей.

По словам ученых, люди, которые переболели COVID-19, могут еще долгое время страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. При этом вирус может повлиять и на психологическое состояние пациента.

Кроме того, исследователи предупредили об опасности коронавируса и для сердечно-сосудистой системы. Так, у переболевших людей отмечаются нарушения сердцебиения, боли или ощущение стеснения в груди. Реже, но встречаются и кожные заболевания.

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Напомним, недавно испанские ученые выяснили, какие животные могут заразиться коронавирусом. Согласно результатам исследований, такая вероятность существует и для кошек, собак и циветов.

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