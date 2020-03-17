Тома Хэнкса с женой уже выписали из больницы

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Неизвестно, уже вылечилась супружеская пара, однако они заявили, что будут находиться на карантине в арендованном доме

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые заболели коронавіурс во время визита Австралии, покинули больницу в Квинсленде и сейчас отдыхают в съемном доме в Австралии. Об этом сообщает издание People.

Отмечается, что их выписали через п’пять дней после обнаружения в них коронавирусной инфекции.

"Пара остается под карантином в своем доме", - сообщил представитель Хэнкса.

Ранее сообщалось, что известный актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели на новый вид коронавирус SARS-CoV-2. Он рассказал, что чувствовал себя нехорошо, как и его жена, поэтому они и решили пройти тестирование на коронавирус, которое, собственно, дало положительный результат.

Напомним, еще один актер Кристофер Гивью, который прославился благодаря роли Тормуда в сериале "Игра престолов", сообщил своим поклонникам о том, что у него коронавирус COVID-19.