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Только вместе мы сможем выступить против пандемии, - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Соответствующее заявление Антониу Гутерриш сделал по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал государства к усилению международного сотрудничества перед глобальным вызовом в виде пандемии COVID-19. Об этом он заявил по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций, передает DW.

"Надвигается климатическая катастрофа, биоразнообразие уменьшается, бедность снова растет, распространяется ненависть, геополитическая напряженность обостряется... Пандемия COVID-19 обнажила нестабильность в мире. Только вместе мы сможем выступить против этого", - сказал Гуттериш.

По словам генсека, именно в период существования ООН мир не сталкивался с военным противостоянием крупных стран.

"Никогда в современной истории мы не жили столько лет без военного противостояния между великими державами", - добавил Гуттериш.

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Напомним, ранее региональный директор ВОЗ по странам западной части Тихого океана Такеши Касаи заявил, что пандемия коронавируса перешла в новую фазу в азиатско-тихоокеанском регионе, поскольку связана с людьми от 20 до 40 лет, многие из которых не знали, что они заболели.

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