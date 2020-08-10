Только путем диалога: Страны Люблинского треугольника обнародовали заявление относительно обострения ситуации в Беларуси

Протесты в Беларуси TUT.by.

Страны-участницы треугольника готовы содействовать мирному урегулированию ситуации

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) выступили с совместным заявлением по поводу массовых протестов в Республике Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении.

Кроме этого, представители Люблинского треугольника отметили, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. Они также добавили, что, по потребности, открыты к любой помощи в содействии этому диалогу.

"Благополучие и процветание Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для общего и стабильного будущего", - говорится в заявлении.

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Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Сегодня утром, 10 августа, МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны, где продолжаются массовые протесты. В ведомстве заявили, что "были вынуждены" использовать спецтехнику и шумовые гранаты.

Впоследствии президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что уличными протестами, которые вспыхнули в стране накануне, руководили из-за границы и заметил, что к беспорядкам были причастны также люди из Украины и России.

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим.