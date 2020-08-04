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TikTok запретят в США до 15 сентября, - Трамп

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Ее должен выкупить американский бизнес

Работа китайской соцсети TikTok в США будет приостановлена, если до 15 сентября не будет продана американской компании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы установили дату - примерно 15 сентября (приложение TikTok - ред.) прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-либо еще его купит, то это было бы интересно", - отметил он.

Трамп добавил, что часть средств от продажи приложения должна пойти в бюджет США.

Вместе с тем он обсуждал с Microsoft идею купить TikTok полностью, а не частично.

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Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже заявлял о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в стране.

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