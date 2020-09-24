TikTok удалил около 250 видеороликов о ЛГБТ по требованию России

За полгода соцсеть удалила более 104 млн видео

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Администрация социальной сети TikTok за полгода изъяла более 500 роликов по запросам правительства. Об этом сообщил директор видеосервиса по связям с правительствами и общественностью в Европе Тео Бертрам, сообщает CNBC.

По словам директора, половина удаленного контента – это ролики про ЛГБТ, запросы на изъятие которых поступили из России. Бертрам заявил, что Россия имеет репутацию страны, которая дискриминирует ЛГБТ-сообщества. "Российский закон ужасен... но, к сожалению, мы должны выполнять юридические требования в стране, в которой мы работаем", – сказал представитель сервиса.

Кроме того, в TikTok сообщили об удалении более 104 млн видео с января по июнь текущего года. В то же время это менее 1% всего контента, загруженного на платформу. Что касается тематики таких видеороликов, то 30,9% всех удаленных видео содержали "наготу и сексуальные действия взрослых", а еще 13,4% – "самоубийство, причинение вреда себе и опасные действия". Также в перечень изъятого контента входят видео с употреблением наркотиков и языком ненависти.

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Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился на приобретение американского сегмента социальной сети TikTok компаниями Oracle и Walmart. Тем не менее, он выдвинул требование, по которому они должны создать образовательный фонд на сумму 5 млрд долларов.