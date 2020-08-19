TikTok может выкупить еще одна американская компания, - Трамп

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Компания провела предварительные переговоры о покупке

Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес TikTok к середине сентября. Об этом пишет Reuters.

Трамп назвал Oracle "хорошей компанией", которая может купить популярное китайское приложение TikTok в Соединенных Штатах.

Такие слова прозвучали на фоне появления информации о том, что Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Отметим, что Oracle Corporation - американская корпорация, второй по величине доходов производитель программного обеспечения (после Microsoft), крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений). Наиболее известный продукт компании - Oracle Database, который компания выпускает с момента своего основания.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok".