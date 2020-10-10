Тихановской впервые за 4 месяца разрешили поговорить с арестованным мужем

Супруги не имели возможности общаться 134 дня

Сергей и Светлана Тихановские Фото из открытых источников

Белорусским оппозиционерам Светлане Тихановской и ее арестованному мужу Сергею Тихановскому разрешили провести телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской в Telegram.

Отмечается, что этот разговор – первый за 4 месяца. "Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня", – говорится в сообщении.

В то же время о чем именно беседовали супруги – пока неизвестно. "Подробности позже", – написали в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 10 октября, Александр Лукашенко приехал в следственный изолятор КГБ в Минске, где содержатся белорусские оппозиционеры. На встрече Лукашенко с представителями оппозиции, которая длилась 4,5 часа, присутствовал и арестованный экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико.

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Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о просьбе белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской относительно ее выезда в Литву. По его словам, Тихановской отдали 15 тыс. долларов, а сама она "плакала на шее".