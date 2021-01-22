Тихановская призвала ООН провести заседание Совета безопасности из-за ситуации в Беларуси

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Оппозиционер настояла на необходимости открыто говорить о насилии в ее стране

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что Организация Объединенных Наций должна созвать заседание Совета безопасности и приобщить ситуацию в Беларуси к повестке дня. Об этом она сообщила во время выступления в Совете Безопасности ООН, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что оппозиционер приняла участие в онлайн-заседании на тему свободы слова в Беларуси. Во время встречи Тихановская призвала ООН открыто говорить о необходимости остановки насилия в ее стране. В частности, речь идет об обсуждении давления на медиа, блокирования веб-сайтов и заключений журналистов.

Также политик попросила поддержать рекомендации доклада Московского механизма ОБСЕ, который должен позволить создать условия для политического диалога и провести свободные выборы президента Беларуси. "Независимые СМИ помогли пролить свет на происходящее: незаконные задержания, пытки и убийства мирных протестующих. Это сделало СМИ мишенью машины репрессий Лукашенко", – сказала оппозиционер.

По словам Тихановской, в прошлом году в Беларуси произошло более 470 задержаний журналистов, а 97 работников медиа подверглись административному аресту. Также 50 медиа-сайтов были заблокированы, а 15 журналистам предъявили уголовные обвинения.

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Напомним, недавно лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о намерении провести через 45 дней выборы в Беларуси. Тогда она предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для разрешения кризиса в ее стране.