Тихановская призвала ЕС, Британию, США и Канаду расширить санкции против Беларуси

Светлана Тихановская Фото из открытых источников

Оппозиционер настаивает на необходимости содействия диалогу о новых выборах

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская призвала Евросоюз, Великобританию, США и Канаду расширить санкции, расследовать преступления режима и помочь белорусам в получении европейских вакцин от COVID-19. Об этом она сообщила во время онлайн-мероприятия Королевского объединенного института оборонных исследований на тему будущего демократии в Беларуси, передает пресс-служба политика.

Среди прочего оппозиционер обратилась к указанным странам с просьбой содействовать диалогу о новых выборах. "Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции, расследовать преступления режима, признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями, помочь белорусам в получении европейских вакцин и способствовать диалогу о новых свободных и справедливых выборах", – говорится в сообщении.

Также Тихановская напомнила о Международном Дне памяти жертв Холокоста и вспомнила о построенном (но уже разобранном) в Минской области лагере для протестующих. По ее словам, это сигнал, что не все в Беларуси выучили исторический урок.

"Никогда больше 18-летний подросток не должен быть приговорен к двум годам лишения свободы за рисунки на спецтехнике – как София Малашевич. Никогда больше не должны судить журналиста за правду об убийстве, совершенном сторонниками режима, – как Екатерину Борисевич. Никогда больше не должны безжалостно убивать добропорядочного гражданина, что защищает национальные символы – как Романа Бондаренко. Никогда больше в Беларуси не должно быть 221 политзаключенного. Никогда больше никто не должен бояться высказывать свое мнение и отстаивать свои права. Больше никогда", - высказалась оппозиционер.

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Напомним, недавно Светлана Тихановская заявила, что Организация Объединенных Наций должна созвать заседание Совета Безопасности и приобщить ситуацию в Беларуси к повестке дня. Она настояла на необходимости открыто говорить о насилии в ее стране.