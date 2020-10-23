Тихановская поблагодарила украинцев за солидарность с белорусским народом

Светлана Тихановская Фото из открытых источников

По словам оппозиционера, белорусов побудила борьба украинцев

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская поблагодарила украинцев за солидарность с белорусским народом. Об этом она сообщила в своем видеообращении во время Киевского форума.

По словам Тихановской, она благодарна украинцам за поддержку протестов в Беларуси. "Я восхищаюсь духом солидарности, который можно услышать от Украины и украинской нации относительно Беларуси. Спасибо, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов", – сказала оппозиционерка.

Кроме того, политик заявила, что белорусские протесты вдохновило чувство несогласия. "Нас разбудили ваша (украинцев – ред) готовность бороться за свое достоинство, за национальную свободу, за свои права и свою Родину", – добавила Тихановська.

Также оппозиционер сравнила протесты в Беларуси с борьбой за территориальную целостность Украины. "Таким же образом, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в международно признанных границах, мы боремся за Беларусь и за независимую нацию, за вашу и нашу свободу", – резюмировала Тихановська.

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Напомним, недавно белорусская оппозиционер Светлана Тихановская поблагодарила Украину за позицию относительно событий в ее стране и заявила о планах приехать в Киев. По словам Тихановской, она может совершить поездку после местных выборов.