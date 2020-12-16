Тихановская от имени белорусской оппозиции получила премию Сахарова

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Вручение премии состоялось в Европарламенте

Екскандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская от имени представителей оппозиции страны получила премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что церемония вручения состоялась на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе. Передал награду глава ведомства Дэвид Сассоли.

Еврочиновник отметил мужество и стойкость белорусов перед насилием, а также их стремление жить в свободной демократической стране. "Это правда: Беларусь больше не испытывает страха. Это настоящая честь находиться сегодня рядом с вами в Европейском парламенте", – сказал Сассоли, обращаясь к оппозиционерам.

В целом лауреатами премии им. Сахарова по 2020 год стали инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции – Светлана Тихановська, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало. Также в этот список включили Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дилевского, Степана Путила и Николая Статкевича.

Известно, что полученные деньги пойдут на помощь пострадавшим белорусам. "Это премия белорусскому народу, так что в любом случае все деньги пойдут на помощь пострадавшим и репрессированным", – рассказали в пресс-службе Тихановской.

Справка

Премия Сахарова за свободу мысли — ежегодная награда Европейского Парламента. Премия вручается за достижения в области защиты прав человека, развития демократии и отстаивания верховенства закона, уважения к международному законодательству и защиты прав меньшинств. Названа в честь советского физика Андрея Сахарова.

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Напомним, в октябре председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли объявил лауреата премии Сахарова-2020, которым стала демократическая оппозиция Беларуси. Тогда в Европарламенте заявили, что белорусские оппозиционеры боролись за демократию, мобилизуя общество на мирные массовые акции протеста.