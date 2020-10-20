Тихановская объявила еще один дедлайн, на этот раз для правоохранителей

Светлана Тихановская фото - DW

Оппозиционерка подчеркнула, что в стране не будет поголовной люстрации

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала правоохранителей до 25 октября перейти на сторону народа. Об этом сообщила её пресс-служба.

Оппозиционерка подчеркнула, что в стране не будет поголовной люстрации, ответственность будут нести только те, кто совершал преступления против белорусского народа.

"Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней", - сказала Тихавновська.

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Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.