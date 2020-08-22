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Тихановская не планирует идти на перевыборы в случае их проведения

Светлана Тихановская Wikimedia

По ее словам, переговоры с белорусскими властями должны происходить без постороннего вмешательства

Главная конкурентка Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на новых выборах. Об этом она рассказала в интервью БЕЛСАТ

Как отмечается, отвечая на вопрос о том, будет ли она или ее муж выдвигать свою кандидатуру на перевыборы, Тихановская уточнила, что свою не планирует и с нее достаточно политики. 

Кроме этого, участница выборов заявила, что переговоры с Александром Лукашенко должны проходить без иностранных посредников. 

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"Я считаю, что этот вопрос следует решать внутренне, без постороннего вмешательства. Вот почему был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника с властью, чтобы решить кризис, который сейчас наступает в стране, и провести мирные переговоры, чтобы мы могли собраться вместе, чтобы провести новые честные и прозрачные выборы", - сказала Тихановська.

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Напомним, недавно Светлана Тихановская записала видеообращение в Европейский Союз. Она заявила, что выборы 9 августа были нечестными. 

Ранее Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

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