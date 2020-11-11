Тихановская назвала три условия для начала переговоров с властями Беларуси

Светлана Тихановская Telegram / Светлана Тихановская

Речь идет о прекращении насилия, освобождении политзаключенных и уходе Лукашенко

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская назвала три условия, после выполнения которых Координационный совет готов начать диалог с властями страны. Об этом она сообщила в Telegram.

По словам оппозиционера, переговоры с властями невозможны, пока продолжаются пытки людей. "Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем доме пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", – говорится в сообщении.

В то же время Тихановская отметила, что темой переговоров могут стать только новые выборы. "Произойти это может при выполнении неизменных требований: остановки насилия, освобождения политзаключенных и заявлении об уходе Лукашенко. Честно выполните эти условия – и представители народа сядут за стол переговоров. Мирные белорусы прошли очень сложный и мучительный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы", – написала оппозиционерка.

Новости по теме: Тихановская поблагодарила украинцев за солидарность с белорусским народом

Напомним, в минувшее воскресенье, 8 ноября, в Беларуси продолжились массовые митинги в том числе и "Марши народовластия". Тогда сообщалось, что силовики задержали более 800 человек, но оппозиция звала белорусов на ночную акцию протеста.