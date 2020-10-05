Тихановская хочет встретиться с Путиным из-за Лукашенко

Светлана Тихановская Фото из открытых источников

Она не понимает, почему Путин поддерживает Лукашенко

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за того, что она не понимает, почему он поддерживает Александра Лукашенко. Об этом она заявила на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине, передает ее пресс-служба в Telegram.

Согласно сообщению, на встрече обсуждали роль женщин в новой Беларуси, смелость и креативность белорусов, которые раскрылись во время мирных массовых акций. Ей также задали вопрос, с кем бы она как политик хотела бы встретиться.

"С Владимиром Путиным - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - ответила Тихановская.

Кроме того, она подчеркнула, что все те, кто вынужденно покинул Беларусь, смогут вернуться домой после смены власти.

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Напомним, недавно белорусское агентство БЕЛТА сообщило о том, что Александр Лукашенко попросил у Владимира Путина поставлять российское вооружение в Беларусь.

"Я просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", – процитировало Лукашенко белорусское агентство.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Лукашенко просил у России поставки вооружения.