Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси, - пресс-секретарь

Светлана Тихановская Wikimedia

В штабе кандидата ожидают, что страны Запада признают ее победу

Кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская намерена объявить себя победителем президентских выборов и готовит соответствующее заявление. Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, передает польское издание Rzeczpospolita.

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ожидают, что страны Запада признают ее победу на президентских выборах.

Ранее Тихановская, которая сейчас находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Также в штабе говорят, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Беларуси, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов "никогда не должны повториться".

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не "отдаст" Беларусь даже после своей смерти.

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Напомним, во время этого же митинга Александр Лукашенко заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией требует провести повторные выборы.