Tesla отзывает еще более 9,5 тысяч электрокаров из-за выявленных дефектов

Tesla Model Y Tesla Inc.

По предварительным данным, отдельные элементы автомобиля могут отделиться во время движения

Компания Tesla отзывает 9 537 электромобилей Model X и Model Y из-за дефектов с подвеской и обшивкой крыши. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что о проблемах с автомобилями заявила Национальная администрация безопасности дорожного движения США. Речь идет о том, что в Model X 2016 года косметическая обшивка крыши спереди и сзади могла быть приклеена к автомобилю без предварительной грунтовки. В результате один или два элемента машины могут отделиться во время движения.

Что касается нынешней Model Y, то компания Илона Маска отзывает 401 автомобиль из-за проблем с подвеской электрических автомобилей.

В то же время в Tesla заявили, что до отзыва автомобилей не было зафиксировано ни одного инцидента из-за указанных проблем. Там добавили, что недавно узнали о трех ремонтах автомобилей, у которых отделился верхний рычаг управления. Компания пообещала проверить все электрокары и урегулировать проблемы в случае необходимости.

Известно, что в октябре компания Tesla Илона Маска уже отозвала 29 193 электрокаров моделей Model S и Model X из-за проблем с подвеской автомобилей.

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Напомним, недавно основатель компаний Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Состояние Илона Маска сейчас оценивается в 127,9 миллиарда долларов.