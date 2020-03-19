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Tesla может начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких

Компания придет к этому в случае необходимости

При необходимости американская компания Tesla может начать производить аппараты искусственной вентиляции легких на своих заводах из-за коронавируса. Об этом сообщил владелец компании Илон Маск. 

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка", - ответил Маск подписчику.

Ранее сообщалось, что ВОЗ попросила страны помочь увеличить производство медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что глава компании Tesla Илон Маск отказался подчиняться приказу округа Аламеда прекратить работу фабрики в Фримонті, США до 7 апреля, чтобы замедлить распространение COVID-19.

 

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