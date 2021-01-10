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Tesla к 2022 году выпустит бюджетный электромобиль, – СМИ

Tesla

 Фото из открытых источников

Цена автомобиля может составить 25 тысяч долларов

Американская компания Tesla может к 2022 году выпустить в Китае свой бюджетный электромобиль, цена которого составит около 25 тысяч долларов. Об этом сообщает Autonews.

Отмечается, что эта машина станет самой дешевой в линейке Tesla, а ее выпуск для китайского рынка одобрили в сентябре 2020 года. При этом окончательную проверку электрокара планируют завершить уже в марте этого года.

Сейчас известно, что новинка создается на базе Tesla Model 3 и будет компактным электромобилем. При этом технические характеристики и даже название новой машины держится в секрете.

Напомним, не так давно американский стартап Aptera представил трехколесный электрокар, который работает на солнечных батареях и может проехать 1609 км без подзарядки. Стоить такой электрокар будет 44 900 долларов.

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Ранее сообщалось, что компания Tesla отзывает 9 537 электромобилей Model X и Model Y из-за дефектов с подвеской и обшивкой крыши. По предварительным данным, отдельные элементы автомобиля могут отделиться во время движения.

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