Теракт в Вене: Среди задержанных подозреваемых есть граждане России

Теракт в Вене Associated Press

Словацкие спецслужбы предоставили ранее Австрии информацию о закупке оружия неизвестным

Главу полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что среди лиц, которых задержали по делу о теракте в столице Австрии, есть граждане Российской Федерации. Об этом сообщает Die Presse.

По словам Пюрстля, в рамках расследования событий 2 ноября задержаны 14 человек, которых подозревают в участии в террористической организации. Речь идет о людях в возрасте от 18 до 28 лет, некоторые из которых имеют двойное гражданство, в частности Бангладеша, Македонии, Турции и России.

В то же время министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рассказал, что пока подтверждается версия о том, что террорист действовал сам.

Кроме этого, министр уточнил, что подозреваемый пытался купить боеприпасы в Словакии. Об этом Австрию предупреждали словацкие спецслужбы, однако информацию проигнорировали, поскольку, по словам Нехаммера, в общении спецслужб "явно что-то пошло не так".

Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в центре Вены произошли нападения в шести местах, в результате чего погибли три человека и многие другие получили травмы.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что ликвидированным 20-летним террористом в Вене оказался Куртин С., который, кроме австрийского паспорта, имел еще паспорт Северной Македонии.