Теперь от Молдовы: Филипп Киркоров снова собрался на Евровидение
В 1995 году певец представлял на конкурсе Россию
Российский певец Филипп Киркоров намерен в 2021 году отправиться на Евровидение представлять Молдову вместе с певицей Наташей Гордиенко. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Так! Теперь это официально! Мы едем покорять "Евровидение – 2021" вместе с Наташей Гордиенко от Молдовы. Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", - написал Киркоров.
К слову, в 1995 году Киркоров также пробовал покорить песенный конкурс, представляя Россию. Однако тогда он занял лишь 17-е место.
Также он был наставником для Дмитрия Колдуна, Ани Лорак и Сергея Лазарева.
"Я дал себе слово, что возьму это "Евровидение" измором. Был в шаге от победы. Это было с Ани Лорак с Сергеем Лазаревым. Второе место. Я знаю, что я его выиграю", - добавил Киркоров.
Напомним, недавно Министерство внутренних дел Литвы запретило въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову на 5 лет из-за посещения оккупированного Крыма.