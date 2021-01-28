Теперь от Молдовы: Филипп Киркоров снова собрался на Евровидение

Филипп Киркоров Фото из открытых источников

В 1995 году певец представлял на конкурсе Россию

Российский певец Филипп Киркоров намерен в 2021 году отправиться на Евровидение представлять Молдову вместе с певицей Наташей Гордиенко. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Так! Теперь это официально! Мы едем покорять "Евровидение – 2021" вместе с Наташей Гордиенко от Молдовы. Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", - написал Киркоров.

К слову, в 1995 году Киркоров также пробовал покорить песенный конкурс, представляя Россию. Однако тогда он занял лишь 17-е место.

Также он был наставником для Дмитрия Колдуна, Ани Лорак и Сергея Лазарева.

"Я дал себе слово, что возьму это "Евровидение" измором. Был в шаге от победы. Это было с Ани Лорак с Сергеем Лазаревым. Второе место. Я знаю, что я его выиграю", - добавил Киркоров.

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Напомним, недавно Министерство внутренних дел Литвы запретило въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову на 5 лет из-за посещения оккупированного Крыма.