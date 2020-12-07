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Телевизионная премия "Эмми" внесла изменения в правила

Награда " Эмми" Фото из открытых источников

Появится новая номинация для каскадеров - "Лучшее исполнение трюка"

Престижная телевизионная премия "Эмми" решила внести ряд изменений в правила на 2021 год. Об этом пишет Deadline.

В частности, организаторы решили объединить в одну категорию мини-сериалы и антологии. Ранее авторы антологий могли посылать их в категории "Лучшая драма", "Лучшая комедия" и др. Однако, сейчас для них останется лишь категория "Лучший мини-сериал или сериал-антология".

В то же время появится новая номинация для каскадеров - "Лучшее исполнение трюка".

Вместе с тем было решено объединить категории "Лучшее разговорное варьете" и "Лучшее скетчевое варьете", которые были разделены в 2015 году, снова в одну под названием "Лучшее серийное варьете-шоу". Такое решение принято из-за недостаточной конкуренции в категории скетч-шоу.

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Напомним, музыкальная премия " Грэмми" изменила название номинации "World Music Album" ("Лучший альбом мировой музыки") на "Best Global Music Album" ("Лучший альбом всемирной музыки"), поскольку, по мнению организаторов, слово world ("мировой") имеет "колониальный подтекст".

 

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