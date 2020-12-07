Телескоп Hubble сделал снимок "звездной кузницы"

Галактика NGC 1792 из созвездия Голубя spacetelescope.org

На снимке можно разглядеть как молодые, так и старые звезды

Ученые с помощью телескопа Hubble сделали снимки галактики NGC 1792 из созвездия Голубь. Об этом говорится на сайте обсерватории.

Так, на снимке видны большие полосы голубого цвета, которые указывают на области, где сосредоточены молодые звезды. Однако, оранжевый цвет в центре галактики свидетельствует о наличии старых звезд.

"Оранжевое сияние излучает центр NGC 1792, сердце этой звездной кузницы. Захвачен космическим телескопом Hubble, этот приближений вид NGC 1792 дает нам некоторое представление об этой галактической электростанции", - отметили в обсерватории.

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К слову, астрономы относят NGC 1792 к спиральным галактикам и галактикам со вспышками звездообразования. Там скорость рождения новых звезд может в десять раз превышать ту скорость в Млечном Пути.

Отмечается, что процессы образования новых звезд могут быть вызваны слиянием или приливными взаимодействиями. Однако, иногда взрывы и мощные звездные ветры могут рассеивать газ, в результате чего процесс рождения новых звезд может остановиться раньше, чем исчерпаются все запасы "топлива".

Напомним, недавно телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC 1365 в созвездии Печь, на котором можно разглядеть новорожденные звезды, образовавшиеся из газов и пыли во внешних рукавах самой галактики.