Тайна перевала Дятлова: Трагедии, которая произошла на Урале в 1959 году, нашли новое научное объяснение

Группа Дятлова, 1959 г. Фото из открытых источников

Лавина все же остается наиболее вероятной причиной

Один из самых загадочных и трагических инцидентов новейшей российской истории может наконец получить объяснение: ученые из Швейцарии утверждают, что они точно знают, что в конечном итоге могло привести к гибели девяти студентов в горах Урала во время роковой экспедиции 1959 года. Статья, в которой раскрывается эта тайна, опубликована в журнале Communications earth & environment.

Итак, как мы знаем, в феврале 1959 года группа из 9 студентов не смогла прибыть к месту назначения вовремя, на их поиски был отправлен ​​отряд спасателей, которые вскоре обнаружили палатку потерявшихся на склоне холма Холатчахль (название означает "Мертвая гора" на местном языке манси). Эта палатка была вырезана изнутри, словно туристам пришлось неожиданно покинуть свое ночное убежище, выбегая в ледяную темноту.

"После полуночи произошло что-то неожиданное, в результате чего участники экспедиции внезапно порезали палатку изнутри и убежали в лес, более чем на 1 км вниз по склону, без соответствующей одежды, при крайне низких температурах (ниже -25°C) и сильном ветре, вызванным прохождением арктического холодного фронта", - напоминает один из исследователей Йохан Гом.

Тела ребят были обнаружены позже, некоторые через несколько дней, другие через несколько месяцев.

"Хотя было установлено, что переохлаждение является основной причиной смерти, у четырех туристов были серьезные травмы грудной клетки или черепа, у двух не было глаз, еще у одного - языка; некоторые были почти голыми и босиком", - продолжил второй исследователь Александр Пузрин.

На фоне разных предположений о том, что произошло, наиболее обоснованной считалось теория о том, что лавина на склоне была главным фактором смертей студентов - ее приближение вынудило спящих, неподготовленных туристов внезапно выбраться из палатки и бежать прочь, прежде чем они получили травмы и обморожение.

Однако странные обстоятельства происшествия заставили многих специалистов отвергнуть эту наиболее очевидную из причин трагедии: относительно пологий склон горы, отсутствие свидетельств схода лавины, аномальные травмы жертв, отсутствие объяснения схода самой лавины.

Так, первоначальное советское расследование просто пришло к выводу, что к смертельному исходу привела "некая сила". Спустя десятилетия новое российское расследование опубликовало свою переоценку трагедии, заявив в прошлом году, что лавина все же остается наиболее вероятной причиной.

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Сегодня же независимое расследование, проведенное Гомом и Пузриным, пришло к тому же выводу, но с новыми научными доказательствами, подтверждающими, как могла произойти эта лавина.

В своей работе ученые смоделировали условия, характерные для той местности, где туристы разбили лагерь. Оказалось, что причиной катастрофы, скорее всего, стал необычный механизм схода снежной плиты, которая сформировалась из снега, накапливающегося под воздействием ветра прямо над палаткой.

В частности, к произошедшему привело сочетание таких факторов, как неровная топография местности, выкопанный туристами разрез на склоне для палатки, а также ветер, нагоняющий снег на теряющую стабильность плиту. В результате сошедшая со склона плита обрушилась на палатку и выскочивших из нее людей, перепуганных от шума лавины. Хотя травмы, полученные сходом снега, могли быть не смертельными, туристы впоследствии умерли от переохлаждения, лишившись укрытия.

"Всей правды, конечно, о том, что произошло той ночью, не знает никто, но мы действительно имеем убедительные доказательства того, что теория лавины правдоподобна", - подытожил Пузрин.

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