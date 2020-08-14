Так не бывает: Глава ЦИК Беларуси прокомментировала пересмотр результатов выборов

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина Фото из открытых источников

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Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина заявила, что люди ошибаются, если думают, что результаты выборов пересмотрят и присудят победу Светлане Тихановской. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

По словам Ермошиной, ЦИК отклонил все жалобы, которые подали ранее кандидаты в президенты, в том числе и Светлана Тихановская.

"Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", - рассказала глава ЦИК.

Кроме этого, Ермошина признала, что видеообращение Тихановской действительно было записано в ее кабинете, однако сама чиновница при этом не присутствовала.

"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", - объяснила ситуацию глава ЦИК.

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Напомним, в пятницу, 14 августа, ЦИК Беларуси объявила окончательные результаты выборов, согласно которым, победу одержал Лукашенко с 80,1% голосов.