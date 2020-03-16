"Так кто от кого должен закрываться": Лукашенко о решении РФ закрыть границу из-за коронавируса

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Также президент выразил мнение, что в его стране относительно спокойная ситуация, а вот Россия вся горит от коронавируса

Президент Беларуси выразил недоумение в связи с решением России закрыть границу с Беларусью из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Белта.

"Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - отметил президент.



Лукашенко высказал мнение, что в его стране относительно спокойная ситуация, а вот Россия вся горит от коронавируса.

"Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - подчеркнул белорусский лидер.

"Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ отделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше обеспокоены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай Бог, правительство Российской Федерации заразится, что будет? А не дай Бог, с Мишустиным что-то случится ... наверное, больше всего об этом думают и начали издалека", - добавил Лукашенко.

Как известно, общее количество инфицированных в мире достигло 169 тысяч человек.

Кроме того, за последние сутки в Китае заболело коронавирусом 26 человек, выписались - 1357 пациентов, умерло – 10 человек.

Напомним, в Офисе президента Украины рассказали, как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или же подозреваете, что заболели коронавирусом.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с призывом отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины.