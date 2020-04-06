Сын умершей от COVID-19 белоруски написал заявление на Лукашенко

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президента РБ обвинили в непринятии необходимых мер по защите населения от COVID-19

В Белоруссии сын женщины, которая умерла в результате осложнений от коронавируса COVID-19, написал заявление в милицию на президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает "БЕЛСАТ".

Как отмечается, женщина попала в больницу после обнаружения у нее доброкачественной опухоли. Впоследствии пациентке успешно провели операцию, однако через некоторое время ее состояние ухудшилось.

"Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли три раза", — отметил сын умершей, который проживает во Франции.

По словам одной из родственниц погибшей, женщине прописали антибиотики, а через несколько дней она попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ.

"Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было невозможно. О ее состоянии и смерть мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге", — сообщила родственница.

Свидетельство о смерти БЕЛСАТ

В результате сын женщины написал заявление в милицию с требованием открыть уголовное дело в отношении Лукашенко, "который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса".

Напомним, недавно президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что самой тяжелой проблемой сегодня в стране ситуация с экономикой, что страдает из-за вспышки коронавируса в мире.