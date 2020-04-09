Сын президента Сербии заболел на коронавирус COVID-19

Президент Сербии Александр Вучич REUTERS

По последним данным, в Сербии подтвердили 2666 случаев коронавируса

У старшего сына президента Сербии Александара Вучича Даниила подтвердили инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом глава государства написал на своей странице в Instagram.

"Когда все началось, мой Даниил сказал, что сдаться не является вариантом. Мой первенец был заражен коронавирусом, и его клиническая картина была такой, что его приняли в клинику инфекционных болезней", - сообщил политик.

По последним данным, в Сербии подтвердили 2666 случаев коронавируса: 65 человек погибли, еще 118 - выздоровели.

Напомним, по состоянию на 9 апреля во всем мире зарегистрировали 1 511 104 случая заражения коронавирусом.

В настоящее время в Украине зафиксировано 1892 случаи инфицирования COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровел.