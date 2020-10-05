Сын премьера Армении Пашиняна записался добровольцем в армию

Ашот Пашинян демобилизовался летом 2020 года

Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян Facebook/Ашот Пашинян

Сын премьер-министра Армении Николы Пашиняна Ашот записался добровольцем в ряды армии для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом парень сам сообщил в своем Facebook.

"Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит Родине", - отметил сын премьера Пашиняна.

Он также опубликовал фотографию из военкомата, на которой видно, как он уже в форме записывается в ряды армянской армии.

Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян Facebook/Ашот Пашинян

По информации местных СМИ, Ашот Пашинян демобилизовался летом 2020 года.

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Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября, после того, как страны начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии в Армении и Азербайджане объявили военное положение и мобилизацию резерва.

В результате обстрелов погибли более десятка мирных жителей. А недавно Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе попросила обеспечить "режим тишины" в зоне боевых действий для обеспечения эвакуации тел погибших.