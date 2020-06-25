Сын Никиты Хрущёва умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев Фото из открытых источников

Сергей Хрущёв будет похоронен в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей умер от огнестрельного ранения в голову, однако полиция США не нашла признаков преступления в его смерти. Об этом пишет Associated Press.

По словам эксперта бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде Джозефа Уэнделкина, смерть Хрущёва наступила от огнестрельного ранения в голову. Однако, идёт ли речь о самоубийстве или неосторожном обращении с оружием, не уточняется.

Вдова покойного Валентина Голенко сообщила, что Сергей Хрущёв будет похоронен в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Напомним, в Соединенных Штатах на 85-ом году жизни скончался сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергей Никитич Хрущев.