"Святой покровитель интернета": В мире впервые могут канонизировать подростка-миллениала

Карло Акутис вскоре может быть канонизирован ВВС Украина

Парень умер от лейкемии, когда ему было 15 лет

Подросток Карло Акутис, умерший в 2006 году от лейкемии, может в будущем стать первым миллениалом, которого канонизировали. Об этом сообщает ВВС Украина.

Согласно сообщению, парень родился в Лондоне, в семье итальянцев, но через какое-то время его родители вернулись в Италию, где парень провел большую часть своей жизни.

Карло был известен тем, что несмотря на юный возраст был образцовым католиком и активно проповедовал христианскую веру в интернете.

По словам матери, парень был во многом был обычным ребенком: увлекался футболом, видеоиграми и программированием, однако имел крепкую веру в Бога, что выделяло его среди сверстников.

Также он часто разносил еду бездомным и отдавал карманные деньги нуждающимся. Акутис активно популяризировал христианскую веру в интернете. В частности, он создал сайт со списком чудес, произошедших в мире.

"Карло использовал интернет для служения Евангелию, чтобы достучаться до как можно большего количества людей", - рассказал о парне католический кардинал Агостино Валлини.

Как отмечается, в минувшие выходные Акутиса причислили к лику блаженных - эта процедура, которая называется беатификация. Обычно она идет перед канонизацией - причислением к лику святых.

Следует заметить, что процедура причисления к лику святых предполагает, что Акутис должен был совершить чудо, и Ватикан его нашел. Считается, что бразильский парень излечился от редкой болезни благодаря молитве к Карло.

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