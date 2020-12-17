"Свидание" с "Моной Лизой": Лувр продал возможность увидеть картину без стекла за 80 тысяч евро

"Мона Лиза" - одна из самых известных картин итальянского художника Леонардо да Винчи Фото из открытых источников

Дать эксклюзивный шанс познакомиться с мировым шедевром в Лувре решили из-за финансового кризиса

Во французском Лувре состоялся аукцион, в результате которого "свидание" с картиной "Мона Лиза" выкупили за 80 тысяч евро. Об этом сообщает The Independent.

Как говорится, раз в год специалисты осуществляют осмотр шедевра мирового уровня, вынимая его из-под стекла и тщательно осматривая. В этом году победитель аукциона сможет присоединиться к этой группе. Он будет иметь возможность увидеть знаменитую "Мону Лизу" без защитного стекла, впрочем не в одиночку.

Также среди необычных выигрышей оказались персональная экскурсия с директором музея и ночная прогулка Лувром в одиночестве. За такие эксклюзивные развлечения победители торгов заплатили по 38 тысяч евро.

Сообщается, что такой аукцион во Франции устроили из-за финансового кризиса, постигшего и одного из крупнейших музеев мира. По подсчетам, в результате коронавирусной пандемии Лувр в этом году потерял около 90 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставят мотоцикл с подписью Папы Римского. Вырученные с торгов средства пойдут на строительство детского дома в Уганде.