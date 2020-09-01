Светлана Тихановская уточнила, что думает об оккупации Крыма

Светлана Тихановская Пресс-служба "Страна для жизни"

По ее словам, ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что временно оккупированный Российской Федерацией полуостров Крым отошел другому государству с нарушением международных законов. Об этом она сказала в интервью LRT.

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым de jure украинский, а de facto - российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству вопреки этим законам.

Но опять же у нас задача стоит - разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы.

Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединял нас", - отметила главная конкурентка Александра Лукашенко на президентских выборах.

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Напомним, ранее Светлана Тихановская уклонилась от ответа на вопрос об аннексии полуострова Крыма, настояв на том, что она не политик. В то же время, она высказалась против вооруженного конфликта на востоке Украины.

Со второй попытки она все же ответила на вопрос, чей полуостров Крым, отметив, что юридически полуостров Крым принадлежит Украине.