Судам, строящим "Северный поток-2", из-за санкций отказали в страховке, - СМИ

Північний потік-2 Фото из открытых источников

Речь идет также о строительстве трубопровода "Турецкий поток"

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила, что судам, которые вовлечены в строительство российского газопровода "Северный поток-2", не должны предоставлять страховку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.

Как отмечается, ассоциация также предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока-2" из-за американских санкций.

"Этим циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции США по ужесточению санкционных положений по строительству трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Турецкий поток". Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам", - говорится в документе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что правительство Германии предлагало США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".