live
Новости » Мир Читати новину українською

Судам, строящим "Северный поток-2", из-за санкций отказали в страховке, - СМИ

Північний потік-2

 Фото из открытых источников

Речь идет также о строительстве трубопровода "Турецкий поток"

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила, что судам, которые вовлечены в строительство российского газопровода "Северный поток-2", не должны предоставлять страховку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации. 

Как отмечается, ассоциация также предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока-2" из-за американских санкций.

Новости по теме: Решение об остановке "Северного потока-2" принимает Германия, а не ЕС, - Боррель

"Этим циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции США по ужесточению санкционных положений по строительству трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Турецкий поток". Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам", - говорится в документе.

Новости по теме: Поставить крест на "Северном потоке-2": Шесть способов, как Германия может заморозить проект газопровода

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что правительство Германии предлагало США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В США будут судить женщину, отправившую посылку с ядом для Трампа В США становится горячо: Что известно о попытке отравления Трампа и каким еще "нападкам" подвергся президент перед выборами Битва за TikTok: США все же получают контроль над приложением Китая? NFAC, Antifa, Black Lives Matter, Back The Blue: Вооруженные группировки, которые раздирают Америку
Loading...

программы канала ZIK

Елена Бондаренко | Ток-шоу
Многовекторность Разумкова. Реформы в Украине. Преступление, а не
Елена Лукаш | Ток-шоу
Падение гривны. Суд над Юрченко. Экологическая ситуация в Украине | Детали дня | 21.09.20
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Произвол радикалов. Подготовка к местным выборам | Ток-шоу