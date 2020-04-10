Суд в Восточной Германии разрешил прогулки на побережье моря, несмотря на карантин

Балтийское море в Германии Фото из открытых источников

Это смягчение не касается жителей других регионов

Региональный суд в Восточной Германии принял решение о том, что местные жители на пасхальные выходные смогут отдыхать на побережье Балтийского моря, несмотря на карантинные ограничения, передает BBC.

Высший суд Грайфсвальда принял решение о том, что запрет правительства земли Мекленбург-Передняя Померания приезжать в популярные места отдыха на побережье Балтийского моря непропорционально ограничивает свободы людей. В то же время для жителей других федеральных земель запрет сохраняется.

Критики такого запрета со стороны местной власти настаивали, что считают ее бессмысленной, потому что на просторном побережье риск тесного контакта и заражения значительно ниже, чем в городе.

Вместе с тем, судьи, аргументируя свое решение, отметили, что сейчас на побережье будет значительно меньше людей, чем обычно, потому что туда не смогут приехать немцы из других регионов и иностранные туристы.

В решении суда также назвали "непонятным" решение суда исключить столицу земли Шверина и ее окрестности с территорий, куда поездки запрещены.

Местная власть согласилась с решением, но призвала людей, которые все же поедут на отдых, соблюдать дистанцию 2 метра, чтобы уменьшить риск заражения.

Ранее сообщалось, что Германия в апреле и мае впустит в страну около 40 тыс. сезонных работников из Восточной Европы, несмотря на пандемию коронавирус.