Суд Праги отменил решение об обязательном ношении масок на улицах и в магазинах

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Суд не нашел надлежащего обоснования мер

Городской суд в Праге принял решение отменить чрезвычайную меру, которой Министерство здравоохранения расширило правила ношения масок с 21 октября. Об этом сообщает Novinky.

Как отмечается, суд не нашел надлежащего обоснования мер, поэтому министерству было дано время исправить свои действия до 21 ноября.

"Решению от 19 октября не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы эффективно и ответственно рассмотреть вопрос о том, действительно ли необходимо настаивать на обязательном ношении средств защиты органов дыхания в установленном в настоящее время объеме", - говорится в решении суда.

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В суде заверили, что не хотят смягчать угрозы, связанные с эпидемией, и не утверждают, что меры не были необходимыми.

По мнению суда, министерство только обосновало ранее принятые меры и не объяснило, почему предыдущая мера была ужесточена.

Согласно решению от 21 октября ношение масок распространилось на открытую территорию муниципалитетов и на автомобили.

Ранее административный суд отменил меры пражских гигиенистов по закрытию вузов. Этот вердикт не имел реальных последствий, поскольку образовательные учреждения были впоследствии закрыты по решению правительства.

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Ранее сообщалось, что в условиях распространения эпидемии коронавирус COVID-19 правительство Чехии приняло новые чрезвычайные меры по карантину, которые начали действовать с 28 октября.