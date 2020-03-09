Суд по делу MH17: Обвиняемым грозит пожизненное заключение

Это максимальное наказание, которое предусматривается

Максимальное наказание для обвиняемых по делу о катастрофе MH17 - пожизненное лишение свободы. Об этом заявила в понедельник представитель прокуратуры Нидерландов Дігна ван Бутзелар, передает УНН.

"Максимальное наказание по выдвинутым обвинениям - пожизненное лишение свободы", - сказала она.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитии пассажирского самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в судебном комплексе "Схипхол".

Ранее судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в делу о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть только один обвиняемый, которого будут представлять два адвоката. Им оказался подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов, которого защищают в суде адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

В ходе рассмотрения дела стало известно, что один из фигурантов катастрофы MH17 руководил штурмом воинской части в Крыму.

Также сообщалось, что представители так называемой "ДНР", которых обвиняют в причастности к сбития авиалайнера MH17 российским ракетным комплексом "Бук", могут затянуть судебное разбирательство если направят в Нидерланды своих адвокатов