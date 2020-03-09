Суд по делу MH17: Прокуратура Нидерландов заявила о десятках причастных

Впрочем, следствию не удалось найти достаточно доказательств относительно всех них

В прокуратуре Нидерландов сообщили о десятках людей, принимавших определенное участие в транспортировке и установке "Бука", которым был сбит самолет рейса МН17, передает NOS.

Как отмечается, не всех можно было идентифицировать, потому что кое-кто из них погиб. А относительно других подозреваемых не набралось достаточно доказательств.

В частности, есть Владимир Цемах, который по версии прокуратуры, принадлежал к той же группе, что и подозреваемые. Ранее Нидерланды просили о его экстрадиции, но России удалось предотвратить. "Пока нет достаточных доказательств против него для привлечения к ответственности", - заявил прокурор.

Также есть еще один товарищ участника боевых действий подозреваемых, Игорь Безлер, который в телефонном звонке вспоминал, что "птица" подлетает. Это было непосредственно до падения MH17. Но в прокуратуре не уверены, что эта беседа способствовала фактической стрельбе по самолету.

Четверо подозреваемых, которые сейчас находятся под судом, являются главными подозреваемыми.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитии пассажирского самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в судебном комплексе "Схипхол".

Ранее судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в делу о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть только один обвиняемый, которого будут представлять два адвоката. Им оказался подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов, которого защищают в суде адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.