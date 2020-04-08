Суд оправдал казначея Ватикана, которому грозило 6 лет за педофилию

Бывший префект ватиканского Секретариата по экономике, кардинал Джордж Пелл Фото из открытых источников

Один из пострадавших умер в 2014 году от передозировки

Верховный суд Австралии оправдал экс-префекта Секретариата по экономике Ватикана, кардинала Джорджа Пелла, которого в марте 2019 года приговорили к 6 годам за педофилию. Об этом сообщает BBC.

Отметим, в марте 2019 года экс-префекта приговорили к шести годам лишения свободы по делу о надругательстве над двумя 13-летними мальчиками.

За год до этого в декабре присяжные единогласно приговорили 78-летнего кардинала за сексуальное насилие над 13-летними мальчиками в соборе Святого Патрика в Мельбурне, где Пелл был архиепископом. По версии следствия, преступления произошли после воскресной мессы в конце 1996-го начале 1997-го года в комнате и коридоре собора.

Сообщается, что один из пострадавших умер в 2014 году от передозировки, другой уже дал показания правоохранителям.

Однако, Верховный суд Австралии отменил приговор предыдущих инстанций и постановил освободить Пелла из тюрьмы.

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