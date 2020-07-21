Суд ООН продлил РФ срок подачи ответа на иск Украины

Суд частично удовлетворил просьбу российской стороны

Международный суд ООН продлил РФ на четыре месяца срок на подготовку ответа на иск Украины по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

"Решением от 13 июля 2020 года Международный суд ООН продлил с 8 декабря 2020 года до 8 апреля 2021 года срок подачи Российской Федерацией контрмеморандума", - отмечается в документе.

Напомним, Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые РФ, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным группировкам; сбитие самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 года было объявлено решение о мерах предосторожности. Международный суд ООН в Гааге определил, что РФ должна возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

8 ноября 2019 года замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила о полном отклонении Международным судом ООН всех возражений РФ о юрисдикции по делу о применении и толковании конвенций о противодействии расовой дискриминации и борьбе с финансированием терроризма.