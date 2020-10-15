Суд Милана сегодня продолжит рассматривать апелляцию по делу Маркива

Сторона защиты представит доказательства некорректного перевода слов Маркива о якобы убийстве итальянского журналиста

Сегодня, 15 октября, в Милане (Италия) состоится очередное заседание Апелляционного суда по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Детальный анализ этой беседы показывает, что Виталий никоим образом не говорил о своей причастности к гибели Рокелли, а наоборот был искренне возмущен попыткой итальянской юстиции "повесить" гибель итальянского журналиста на него только потому, что он был в тот день 24 мая 2014 года на горе Карачун в 2-х километрах от места трагедии", — сообщили в МВД.

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Напомним, в июле 2019 года украинца Виталия Маркива в Италии обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. Нацгвардейца приговорили к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у защиты нацгвардейца Виталия Маркива есть около 20 человек, которые были непосредственными свидетелями гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и доказывают невиновность украинца.