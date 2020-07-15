Суд ЕС отменил решение о выплате Apple рекордного штрафа в 15 миллиардов долларов

ЕК потребовала от Apple выплатить почти 15 миллиардов долларов Фото с открытых источников

Компанию пытались обвинить в уклонении от уплаты налогов в Ирландии

Суд Европейского Союза отменил решение Европейской комиссии об уплате компанией Apple рекордного штрафа на сумму 15 миллиардов долларов. Об этом говорится в решении суда, сообщает hromadske.

Как известно, в 2016 году Европейская комиссия признала американскую технологическую компанию Apple виновной в уклонении от уплаты налогов в Ирландии. После чего комиссия обязала ее выплатить рекордный штраф в 14,9 миллиарда долларов без учета пени.

Однако, недавно суд ЕС постановил, что Европейская комиссия не смогла предоставить достаточно доказательств, чтобы доказать незаконность действий Apple. В том числе, ЕК ссылалась на законодательство ЕС, которое запрещает отдельным компаниям получать налоговые льготы. То есть, они трактуются как "незаконная государственная помощь".

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"Суд считает, что Комиссия во время начальных рассуждений пришла к неправильному выводу о том, что налоговые органы Ирландии поставили (Apple - ред.) в выгодное положение, не ассигновав лицензии на интеллектуальную собственность и, соответственно, весь доход компании от ведения коммерческой деятельности", — говорится в решении суда.

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Напомним, в августе 2016 года Европейская комиссия объявила о результатах трехлетнего расследования деятельности Apple в Ирландии и обязала компанию уплатить штраф в 13 млрд евро. На что в Apple ответили, что обжалуют это решение.