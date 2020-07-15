Суд ЕС отменил решение о выплате Apple рекордного штрафа в 15 миллиардов долларов
Компанию пытались обвинить в уклонении от уплаты налогов в Ирландии
Суд Европейского Союза отменил решение Европейской комиссии об уплате компанией Apple рекордного штрафа на сумму 15 миллиардов долларов. Об этом говорится в решении суда, сообщает hromadske.
Как известно, в 2016 году Европейская комиссия признала американскую технологическую компанию Apple виновной в уклонении от уплаты налогов в Ирландии. После чего комиссия обязала ее выплатить рекордный штраф в 14,9 миллиарда долларов без учета пени.
Однако, недавно суд ЕС постановил, что Европейская комиссия не смогла предоставить достаточно доказательств, чтобы доказать незаконность действий Apple. В том числе, ЕК ссылалась на законодательство ЕС, которое запрещает отдельным компаниям получать налоговые льготы. То есть, они трактуются как "незаконная государственная помощь".
"Суд считает, что Комиссия во время начальных рассуждений пришла к неправильному выводу о том, что налоговые органы Ирландии поставили (Apple - ред.) в выгодное положение, не ассигновав лицензии на интеллектуальную собственность и, соответственно, весь доход компании от ведения коммерческой деятельности", — говорится в решении суда.
Напомним, в августе 2016 года Европейская комиссия объявила о результатах трехлетнего расследования деятельности Apple в Ирландии и обязала компанию уплатить штраф в 13 млрд евро. На что в Apple ответили, что обжалуют это решение.