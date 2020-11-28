Строительство "Северного потока-2" возобновят после года простоя

США согласовали расширенные санкции против " Северного потока-2" Фото из открытых источников

По предварительной информации, строительство начнется с 5 декабря

В декабре 2020 года планируется возобновить строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море - "Северного потока-2". Об этом сообщает NDR со ссылкой на пресс-секретаря компании Nord Stream 2.

Как отмечается, Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде объявило о начале строительных работ для капитанов судов, которые проходят в этом районе. В частности, их попросили быть особенно осторожными.

По предварительной информации, строительство "Северного потока-2" начнется к югу от района Адлергрунд с субботы, 5 декабря. Там расположены концы трубы, которая ведет от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.

Напомним, "Северный поток-2" - магистральный газопровод, который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Его протяженность составляет 1234 км.

Примерно год назад строительство "Северного потока – 2" было приостановлено. Однако, в августе этого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Северный поток-2" будет завершен в ближайшее время.

А недавно Государственный департамент США расширил санкции в отношении "Северного потока-2", чтобы помешать завершению строительства российского газопровода. Новые меры направлены на компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, работающих на строительстве газопровода.

В Москве расширение американских санкций против газопровода "Северный поток-2" назвали "проявлением недобросовестной конкуренции".