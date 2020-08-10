Стрельба по протестующим и закрытое метро: В Минске продолжаются массовые протесты

Протесты в Минске TUT.by.

Известно о ранении одной журналистки

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Как отмечает TUT.by в столице Беларуси закрыли на вход и выход шесть станций метрополитена: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". На такой шаг пошли, чтобы "гарантировать безопасность пассажиров".

Кроме этого, на подъездах к стеле "Минск - город-герой" со всех направлений стоят автозаки, автобусы, микроавтобусы с бойцами.

По информации БЕЛСАТ еще с утра в центре города закрыты все парковки, также по техническим причинам не работают два торговых центра. Возле цирка на улице Купалы размещены бронированные автомобили, спецтехника и несколько пожарных МАЗов.

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Также сообщается, что силовики начали использовать слезоточивый газ и открыли огонь по участникам митинга, в результате чего в ногу ранили журналистку издания "Наша Нива" Наталью Лубневскую.

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Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Сегодня утром, 10 августа, МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны, где продолжаются массовые протесты. В ведомстве заявили, что "были вынуждены" использовать спецтехнику и шумовые гранаты.

Впоследствии президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что уличными протестами, которые вспыхнули в стране накануне, руководили из-за границы, и заметил, что к беспорядкам были причастны также люди из Украины и России.